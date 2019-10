Daan Hoefs bleef maar geld eisen en daarom schoot Mark van S. hem dood: zes jaar celstraf

Er was veel politie aanwezig bij de reconstructie die in februari plaatsvond (Foto: Danny van Schijndel).

Mark van S. is woensdag voor de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot zes jaar cel omdat hij Daan Hoefs uit Erp heeft doodgeschoten. Er was negen jaar tegen de Schijndelaar geëist.

Hoefs werd in april 2018 op de Aagje Dekenstraat in zijn woonplaats Schijndel doodgeschoten door Van S. Een ruzie over geld en ernstige bedreigingen spelen een belangrijke rol in de zaak. Van S. werd afgeperst door Hoefs. Er werd meerdere keren betaald, maar de afpersing bleef volgens de verdachte doorgaan.

Anders dan de officier van justitie, die sprak van doodslag, meent de rechtbank dat er sprake was van voorbedachte rade en dus moord. Omdat de rechtbank ook rekening houdt met 'de zeer kwalijke rol' die Hoefs speelde, valt de straf voor Van S. toch lager uit dan gebruikelijk.

'Willens en wetens'

De verdachte deed een beroep op zelfverdediging en overmacht, maar daarvan is volgens de rechter geen sprake. "De verdachte mocht menen dat er voor hem levensgevaar dreigde en hij mocht zich daartegen in principe verdedigen zoals hij deed. Maar in dit geval heeft de verdachte zichzelf willens en wetens in deze situatie gebracht. Hij hield er ook serieus rekening mee dat het tot een schietpartij met mogelijk fatale gevolgen zou komen. De verdachte had eerder op meerdere momenten andere keuzes kunnen en moeten maken", schrijft het OM.

Joeri Edelijn

De 26-jarige Hoefs was bekend met politie en justitie. Hij werd onder meer veroordeeld tot acht maanden cel voor openlijke geweldpleging in de zaak van Joeri Edelijn uit Oss. Edelijn werd in mei 2015 doodgestoken.

Hoefs was onder invloed van alcohol en drugs toen hij Edelijn sloeg. Vijf dagen later vervoerde hij een grote hoeveelheid amfetamine, zo bleek uit het vonnis van de rechtbank.

