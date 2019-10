Scooterrijder moet noodstop maken en ziet vriendin over hem heen 'vliegen'

Doordat de bestuurder ineens hard moest remmen, remde hij met zijn voorrem. En terwijl hij doorhad wat er gebeurde en het ongeluk zag aankomen, werd zijn vriendin gelanceerd. "Ik zag haar over mij en auto vliegen," vertelt de bestuurder van scooter. Vervolgens valt ook hij over de auto heen.

De automobilist was heftig geschrokken vertelt de scooterrijder. "Hij vertelde dat hij ons echt niet had gezien. Hij vond het vreselijk wat er was gebeurd." Ondertussen werden de hulpdiensten gebeld en even later arriveerde de ambulance die het stel naar het ziekenhuis bracht. "Mijn vriendin heeft haar neus gebroken en kneusde meerdere ribben en haar bovenbeen. Ze heeft allerlei onderzoeken gehad en moet over een dag of vijf terugkomen. Ze is soms duizelig en licht in het hoofd. Het was echt een flinke klap."