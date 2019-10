Scooterrijder naar het ziekenhuis na aanrijding met auto

Het ongeluk gebeurde op de Zeelsterstraat in Eindhoven. (Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision)

Een scooterrijder is woensdagmiddag tijdens een botsing gewond geraakt. De scooter reed op het fietspad van de Zeelsterstraat in Eindhoven toen een automobilist haar plotseling aanreed.

Waarschijnlijk zag de automobilist de scooterrijder over het hoofd. De bestuurster van de scooter kon op haar beurt ook niet meer remmen. Een aanrijding was onvermijdelijk. De automobilist kwam met de schrik vrij. De scooterrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.