Vermiste Sacco Tange ook niet gevonden tijdens zoektocht in Put van Caron

"Voor donderdagochtend is er een overleg gepland", vertelt Eric Passchier, woordvoerder van de politie. "Er zullen allerlei deskundigen aanwezig zijn die wellicht een andere kijk hebben op deze vermissing." Volgens de woordvoerder moet je denken aan bijvoorbeeld een gedragswetenschapper. "Misschien dat hij iets van gedrag kan voorspellen en ons op die manier helpt."

De Put van Caron is een zandafgraving met een enorme diepte. Zwemmen in dit water is levensgevaarlijk. Het terrein is afgezet, maar het is niet onmogelijk om er toch op te komen.

De politie houdt rekening met alle scenario's, maar gaat er vooralsnog vanuit dat het om een ongeluk gaat. Afgelopen zondag was er nog een grote zoekactie in de bossen rondom Den Hout. Daar wandelde Sacco vaak. Ook deze zoektocht leverde niets op.

De 53-jarige Sacco is zondag 13 oktober tussen negen en tien uur 's ochtends voor het laatst gezien bij zijn huis in Oosterhout. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van de man. De politie heeft gekeken of Sacco zijn pinpas ergens nog heeft gebruikt, maar dit is niet het geval.

