Verbreding N270 moet beruchte 'dodenweg' tussen Helmond en Deurne veiliger maken

Gedeputeerde Christophe van der Maat heeft beide gemeenten per brief uitgenodigd om de mogelijkheden te onderzoeken en te achterhalen of er draagvlak is voor een nieuw tracé.

Met het aantal doden en zwaargewonden dat afgelopen jaren viel te betreuren, behoort de N270 tot de meest onveilige wegen in Brabant. 'De weg is te druk en aan het einde van zijn levensduur', stelt het provinciebestuur. Met de uitnodiging aan Helmond en Deurne zet de provincie nu een eerste stap om een oplossing te vinden.

2 x 2 rijstroken

De provincie heeft studies laten uitvoeren om te kijken hoe de weg veiliger en duurzamer kan worden. Daaruit blijkt dat stevige maatregelen nodig zijn zoals het verbreden van de provinciale weg. "De N270 zit aan zijn taks qua capaciteit en het verkeer wordt in de toekomst alleen maar meer", laat een woordvoerder van de provincie weten.