Ramkraak op casino Admiral in Waalwijk

Er is woensdagnacht een ramkraak gepleegd op een casino aan de Professor Asserweg in Waalwijk. Volgens omstanders zouden de daders binnen zijn geweest. Aan de voorkant van het casino Admiral is te zien dat het rolluik helemaal is ontwricht. De melding van de ramkraak kwam iets na vier uur.

Het is niet duidelijk of er iets is buitgemaakt. Ook is niet bekend of er op het moment van de kraak iemand in het casino aanwezig was.

In het pand aan de Professor Asserweg zitten meerdere bedrijven. Het gaat om een zogenoemd leisurecentrum met bijvoorbeeld een vestiging van Kentucky Fried Chicken en restaurant Lucky Apple.