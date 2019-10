Ramkraak op casino Admiral in Waalwijk, auto teruggevonden in Molenschot

De melding van de ramkraak kwam iets na vier uur binnen. Een auto was aan de voorkant van het casino tegen het rolluik gereden. De grijze Mercedes ging er daarna vandoor. Deze werd donderdag aangetroffen in het Blokske in Molenschot, maar de politie wil dit nog niet bevestigen.

Volgens een buurtbewoner lagen in de auto nog kluizen en een brandblusser. Of deze kluizen uit het casino afkomstig zijn, is onduidelijk. De politie kan daar donderdagmiddag nog niets over zeggen.

De auto werd na de ramkraak in Molenschot gevonden (foto: Omroep Brabant)

Onbekend of er buit is.

Volgens omstanders zouden de daders in het casino zijn geweest. Maar het is niet bekend of er daadwerkelijk iets uit het casino is buitgemaakt. "Dat is aan de politie, daar ga ik niets over zeggen", is de reactie van het casino.

Op het moment van de ramkraak waren geen medewerkers van het casino meer aanwezig, laat het een woordvoerder van het casino weten. De politie heeft donderdagochtend sporenonderzoek gedaan. Uiteindelijk is het casino donderdag wel weer open gegaan.

Leisurecentrum

Casino Admiral in Waalwijk is nog geen maand open. In het pand aan de Professor Asserweg zitten naast het casino meerdere bedrijven, zoals een vestiging van Kentucky Fried Chicken en restaurant Lucky Apple.