Twee gewonden bij brand in appartement Eindhoven, situatie slachtoffers 'zorgwekkend'

Rond halfzeven werd een van de gewonden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De ander werd op dat moment nog ter plekke verzorgd. Later is ook dit slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Naast de twee slachtoffers waren er geen andere mensen in het getroffen appartement aanwezig. De brand ontstond rond zes uur.

Iets na halfzeven liet de brandweer weten te hebben opgeschaald. Voor zeven uur was het sein brand meester volgens de politie gegeven. Volgens omwonenden wonen er ook een vrouw en kindje in het getroffen appartement. Zij waren op het moment van de brand niet thuis.

Omliggende appartementen ontruimd

Bewoners van huizen rond het getroffen appartement zijn uit voorzorg donderdagochtend vroeg naar buiten gegaan. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar deze huizen. Uiteindelijk stonden bewoners van vier appartementen donderdagochtend buiten op straat.

Volgens de politie is uit metingen gebleken dat er geen gevaar is voor hun gezondheid. Ook is er volgens een woordvoerder geen sprake van instortingsgevaar. De verwachting is dat deze mensen snel terug kunnen naar hun huizen.

De flat waar de brand woedde, telt drie woonlagen. Er werden diverse hulpdiensten opgeroepen, waaronder twee traumahelikopters. Over een oorzaak van de brand is nog niks te zeggen. Wel geeft de politie aan niet te vermoeden dat er een strafbaar feit in het spel is.

Sporenonderzoek moet later donderdag uitwijzen waardoor de brand is ontstaan. Al is het volgens een woordvoerder altijd de vraag of de oorzaak nog te achterhalen is.

Luister hier naar het gesprek in het programma WAKKER met de woordvoerder van de politie over de brand: