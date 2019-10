Twee gewonden bij uitslaande brand in appartement Eindhoven, situatie slachtoffers 'zorgwekkend'

In een appartement aan de Offenbachlaan in Eindhoven heeft donderdagochtend een uitslaande brand gewoed. Bij de brand zijn volgens de politie twee mensen gewond geraakt. Een woordvoerder noemt hun toestand 'zorgwekkend'.

Rond halfzeven werd een van de gewonden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De ander werd op dat moment nog ter plekke verzorgd. Later is ook dit slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. De twee waren voor zover bekend in het appartement aanwezig waar de brand rond zes uur ontstond.

Het complex waar de brand woedde, telt drie verdiepingen. Iets na halfzeven liet de brandweer weten te hebben opgeschaald. Voor zeven uur was het sein brand meester volgens de politie gegeven.

Oorzaak brand onbekend

Er werden diverse hulpdiensten opgeroepen, waaronder twee traumahelikopters. Over een oorzaak van de brand is nog niks te zeggen.