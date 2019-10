Zodra de klok wordt verzet, verandert het weer: het wordt een stuk frisser

Het weer slaat komend weekend om. Waar we deze donderdag lokaal 20 graden halen, keldert de temperatuur zondag - nadat de klok 's nachts een uur terug is gezet - naar zo'n 11 graden. "Dat is een stuk normaler voor deze tijd van het jaar."

De komende dagen heeft het weer volgens Grieta Spannenburg van Weer.nl nog 'een heleboel mildheid in petto'. "De temperatuur komt deze donderdag uit op 19 graden, lokaal 20. Dat is zo ver in de herfst toch wel bijzonder."

Korte broek

We hebben donderdag wel te kampen met redelijk wat bewolking. "Misschien krijgen we een enkel spetterbuitje, maar bij tijden schijnt ook de zon. Op de meeste plekken in Brabant blijft het droog. Een prima dag dus om eropuit te trekken. Donderdagmiddag kan de korte broek aan!"

Na deze piek kalft de temperatuur wat af. "Maar vrijdag halen we toch nog 17 graden en schijnt de zon geregeld. Waarschijnlijk hebben we dan wat meer zon dag deze donderdag. Het is vrijdag helemaal droog en ook de zaterdag ziet er op zich aardig uit, al gaat de wind dan aantrekken."

Nachtvorst

De wind - die nu nog uit het zuiden komt - draait in het weekend richting het noordwesten. "Dan gaan we naar lagere temperaturen toe", legt Spannenburg uit. "Zondagmiddag moet je rekening houden met 11 of 12 graden. Dat is een stuk normaler voor deze tijd van het jaar, want we zitten op dit moment ver boven het gemiddelde."

In de loop van volgende week lijkt er ook nachtvorst op komst. "Ik denk in de nacht van maandag op dinsdag of de nacht van dinsdag op woensdag, als het 's nachts helder wordt."