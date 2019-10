Transportondernemer luidt noodklok na drama met verstekelingen in Engeland: 'Het is schrikbarend'

De transportsector luidt de noodklok rondom inklimmers. Dit komt na het drama dat zich woensdag afspeelde in Engeland. In een vrachtwagen werden 39 lichamen gevonden en de vrachtwagenchauffeur werd opgepakt. Barry van Leeuwen van transportbedrijf Kees van Leeuwen en Zonen uit Steenbergen vindt de situatie zorgwekkend.

“Het is schrikbarend. We schrikken ervan als transportbedrijf. De jongens die in de vrachtwagen klimmen, worden steeds handiger met alle risico’s van dien”, vertelt Barry van Leeuwen.

Strenge protocollen

Het transportbedrijf komt zelf niet vaak met hun trucks in Engeland. Zij doen vooral de voorbereiding voor de overtocht van de trailers naar Engeland. Toch zijn er vanuit het bedrijf extra maatregelen getroffen. “Wij hebben hier protocollen voor en deze moeten de chauffeurs opvolgen voordat ze naar de haven gaan.”

Vooral als de vrachtwagen geladen is in West-Brabant of België moeten de protocollen streng opgevolgd worden. “Als de vrachtwagen is geladen, moeten de trailers goed verzegeld worden. Vervolgens is het de bedoeling dat de vrachtwagenchauffeur niet stopt tot hij bij de haven aankomt voor de overtocht.

Chauffeurs zijn terughoudend

Als je als chauffeur wordt betrapt met inklimmers hangt er een straf boven je hoofd. In de meeste gevallen gaat het om een geldboete. Hierdoor zijn de chauffeurs erg terughoudend. “Chauffeurs zijn bij ons heel bang dat ze gepakt worden. Wij proberen zoveel mogelijk controles te doen voordat we de haven in gaan.”

Naast een straf is het ook nadelig voor het bedrijf. “Je schrikt heel erg, maar het levert ook schade voor het bedrijf op. Je naam wordt genoemd en heel transporterend Nederland kent elkaars vrachtwagens. Je naam gaat er dus ook aan.”