Rebecca profiteert nog steeds van haar project op Dutch Design Week in 2005

Rebecca Potger stond in 2005 met haar project op de Graduation Show. Ze studeerde af met een lamp op zonne-energie. De zon laadt de lamp overdag op en 's avonds heb je dan licht. Als jonge student stond ze op de show haar product te promoten. We interviewden haar, zoals je in het filmpje kunt zien.

Toekomst

Haar ontwerp was toen nog toekomstmuziek. En daar draait het om tijdens de Dutch Design Week. Daar zie je de toekomst. Producten die we jaren later gebruiken, zie je daar al in een conceptvorm. Zo ging het ook met de lamp. “Het was toen inderdaad de toekomst. Zonnecellen stonden toen nog niet echt op de kaart.” De lamp werd een succes. 50.000 zijn er verkocht. “Ik heb er aardig aan kunnen verdienen. Niet zozeer door de royalties, maar wel door het werk dat het opleverde.”

Droombaan

Uiteindelijk kwam Rebecca bij Brabantia in Valkenswaard terecht. Daar is ze de bedenker van huishoudelijke producten. Bijvoorbeeld om verspilling tegen te gaan. Een maatbeker die precies aangeeft wanneer je genoeg rijst hebt voor één of meerdere personen bijvoorbeeld. Maar Rebecca kwam ook met een afwasborstel die je handig in een houder klikt en overal kunt opplakken.

De maatbeker die Rebecca bedacht.

De Dutch Design Week heeft haar veel gebracht. “Het heeft mij op de kaart gezet. Daardoor kon ik een ontwerpbureau beginnen en uiteindelijk hier bij Brabantia terechtkomen. Dit is mijn droombaan. Ik mag producten maken die mensen dagelijks gebruiken.”