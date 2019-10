Vluchten op Eindhoven Airport geannuleerd vanwege stakende luchtverkeersleiders in Italië

Een aantal vluchten van en naar Eindhoven Airport die gepland staan voor vrijdag, is geannuleerd. De vluchten kunnen niet doorgaan omdat een deel van de luchtverkeersleiders in Italië staakt. Dit laat de luchthaven donderdag weten. Het gaat vooralsnog om zes vluchten. Drie vluchten die zouden vertrekken vanaf Eindhoven Airport en drie aankomende vluchten.

De drie vertrekkende vluchten die niet doorgaan, hadden als bestemming: Catania (op Sicilië), Napels en Pisa. De aankomende vluchten uit die plaatsen gaan ook niet door. Dit is de informatie die volgens een woordvoerder vooralsnog bij de luchthaven in Eindhoven bekend is.

"De invloed van de staking in Italië is relatief klein", geeft ze aan. "Dit omdat er relatief weinig boven Italië wordt gevlogen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk." Daar staakten eerder ook de luchtverkeersleiders. Van die staking had het vliegverkeer in Europa veel meer last.