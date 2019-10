Nicky Maus, Mat Ras of Ron de Koe: Wie heeft de gekste naam van 2019?

Adriaan Bassie, Inge Licht en Harry Potter hebben dit jaar iets gemeen. Ze zijn allemaal genomineerd voor de Faamnaam van 2019: een wedstrijd voor de gekste, leukste of meest beschamende naam van Nederland. Ook Nicky Maus (22) uit Best maakt met haar bijzondere naam kans op de titel.

Nicky Maus was vroeger al snel klaar met alle grapjes over haar naam, maar toch vindt ze het heel erg leuk om genomineerd te zijn. “Schrijf je dat niet met een ‘M’?’ was vroeger na tien keer al niet meer grappig. Maar ik vind dit wel heel erg leuk. Ik heb mezelf als grapje opgegeven vorige week en een paar dagen later zat ik al in de uitzending”, vertelt ze.

Schaamnaam

De populaire wedstrijd wordt al sinds 2007 gehouden door dj’s Coen en Sander, tegenwoordig op Radio 538. Vroeger heette het de Schaamnaam, tegenwoordig Faamnaam. Want dat klinkt toch ietsje positiever.

Een fikse prijs krijgt Nicky niet als ze aanstaande maandag wint. “Volgens mij gaat het om de eer en mag je bij hen in de uitzending komen. Ik zou het wel heel leuk vinden. Ik heb mijn vrienden ook gevraagd om op me te stemmen.”

Geen Disney-fan

Het verhaal achter haar naam is bijzonder en nee, haar moeder was geen Disney-fan. “Mijn oma lag op sterven toen mijn moeder zwanger was. Mijn oma vond Nicky altijd een supermooie naam dus heeft mijn moeder me zo genoemd. De man van wie ze zwanger raakte, wilde mij niet dus is ze alleen verdergegaan. Tijdens haar zwangerschap is ze Alex tegengekomen, die heeft voor ons gezorgd. Toen ik een half jaar oud was heeft hij mij erkend als zijn dochter en zo kreeg ik de achternaam Maus.”

In totaal zijn er 25 mensen genomineerd. Naast Nicky Maus maken bijvoorbeeld Wil de Peuter, Elke Kant en Ben Vierkant kans op die begeerde titel. De winnaar van vorig jaar heet Jack Pot. In 2014 won Eindhovenaar Wil Helmes de wedstrijd.

Stemmen op je favoriet kan hier.