Dode man in auto in St. Willebrord niet door misdrijf om het leven gekomen

De man zat in een geparkeerde auto (foto: Alexander Vingerhoeds).

De dode man die woensdagavond in St. Willebrord in een auto werd gevonden, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dit meldt de politie donderdag.

De man zat in een auto die was geparkeerd in de Leeuwerikstraat. Hij werd uit de auto gehaald, maar reanimatie mocht niet meer baten.

Na uitgebreid onderzoek is duidelijk geworden dat hij niet door een misdrijf is overleden. Waar hij wel door is overleden, meldt de politie niet.