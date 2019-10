Binnenvaartschippers vast voor sluis bij Empel door storing

Rijkswaterstaat werkt ter plaatse aan een oplossing, maar het is nog niet duidelijk hoe lang het gaat duren voordat de sluisdeur weer open kan, zegt woordvoerder Noortje van Schijndel. “Hopelijk vandaag nog, maar dat kan langer duren.”

Door de storing is het niet mogelijk voor de schippers om via het Máximakanaal de Maas te bereiken. Sommigen van hen kiezen er voor om toch te blijven liggen voor de dichte sluis, zegt Van Schijndel. “In verband met vaarroutes. Het is mogelijk om te draaien en via een andere sluis over de Zuid-Willemsvaart te varen, maar voor sommigen is de vertraging die dat oplevert het niet waard.” Alle schippers in de buurt zijn geïnformeerd over de storing.