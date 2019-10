Bestelbus met zo'n twintig vaten vol drugsafval ontdekt pal naast basisschool in Woensdrecht

Bij een basisschool aan de Dorpsstraat in Woensdrecht is donderdagochtend een bestelbus met zo'n twintig vaten vol drugsafval ontdekt. De politie onderzoekt wat er aan de hand is en een speciaal team heeft het busje leeggehaald. Uit metingen van de brandweer is gebleken dat er geen gevaar is voor de omgeving. De politie roept getuigen op zich te melden.

Buurtbewoners seinden donderdagochtend de wijkagent in nadat hen was opgevallen dat de bestelbus er al enige tijd stond en bovendien geen kentekenplaten meer had. In de bus vonden agenten een twintigtal vaten met drugsafval. Volgens metingen van de brandweer vormt het afval geen gevaar voor de omgeving. De vaten zijn uit de bestelbus gehaald en worden verder onderzocht, evenals het busje.

Volgens buurtbewoners stond het busje er al sinds maandag en waren woensdag de nummerplaten verdwenen. Basisschool De Poorte laat in een reactie weten niet onder de indruk te zijn van de aanwezigheid van het busje met drugsafval. Volgens een woordvoerder proberen leraren het richting de kinderen zo min mogelijk aandacht te geven.

Reactie burgemeester

Burgemeester Steven Adriaansen betreurt het dat er drugsafval in een woonwijk is achtergelaten. “Het blijkt maar weer dat drugscriminelen geen rekening houden met de omgeving. Gelukkig hebben oplettende burgers melding gemaakt van deze situatie waardoor opvolging heeft plaatsgevonden. Ik doe hiermee nogmaals de oproep om verdachte situaties altijd te blijven melden. Alleen op deze manier kunnen we samen een vuist maken tegen ondermijnende criminaliteit”.

De politie roept getuigen op zich te melden. Dit kan telefonisch via 0900-8844 of via WhatsApp 0612207006). U kunt tips ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 – 7000.

