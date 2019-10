75 jaar bevrijding: Schotse bevrijders worden geëerd met een eigen oorlogsmonument

De afgelopen maanden heeft beeldhouwer René van Boxtel onophoudelijk aan het hardstenen monument gewerkt. "Het is niet alleen van steen", vertelt Van Boxtel. "Op de stenen zuil komt ook een pijl van staal. Die pijl symboliseert niet alleen de opmars van de Schotten, maar ook de oversteek van het afwateringskanaal om daarna de regio Heusden te bevrijden. Een krachtige compositie."

Onthulling is het startschot voor een bevrijdingsroute

De onthulling van het monument op zondag 3 november is ook het startschot voor een grote bevrijdingsroute, die door de gemeente Heusden loopt. Op twaalf punten langs de route zullen informatiekramen worden geplaatst waar informatie wordt gegeven over de opmars van de Schotten en de daaropvolgende bevrijding. De route start bij het Schotse monument en eindigt bij het Gouverneurshuis in Heusden.

Van Boxtel had als beeldhouwer het meeste werk aan het realiseren van het logo van de Schotse 51ste Highland Division op het monument. "Dat wilden ze natuurlijk erin hebben als symbool van hun legeronderdeel, het is heel mooi geworden. Ook komt er een plaquette op het monument waarop tekst en uitleg wordt gegeven over het 51ste Schotse Highland Division.