Rolband in winkelcentrum Eindhoven spiegelglad: meerdere gevallen ernstig letsel na valpartij

De fysiotherapeut vindt het belachelijk dat er tot nu toe niet is ingegrepen door de gemeente of de particuliere eigenaar van het winkelcentrum. Zelf woont hij in de wijk en gaat hij er regelmatig winkelen of boodschappen doen. "Als het heeft geregend dan pak ik de lift in plaats van de rolband. Levensgevaarlijk gewoon."

De bekendste rolbanden van Nederland zijn op Schiphol te vinden. Op de rolband in Eindhoven, met een schuine helling, is het mogelijk om een winkelwagen mee te nemen naar de onderliggende parkeergarage.

De ingang is open en dus kan het met een zuchtje wind gemakkelijk naar binnen regenen. Daarnaast neemt het winkelende publiek natuurlijk genoeg water mee de band op door vochtige schoenzolen en wielen van de karren.

'Rolband patiënten'

De praktijk waar Hess werkzaam is, zit om de hoek van het winkelcentrum. "In die afgelopen twee jaar heb ik twee 'rolbandpatiënten' gehad die inmiddels zijn gerevalideerd. Op dit moment heb ik twee andere patiënten die nog onder behandeling zijn."

Eén van hen is Anja Arendsen, die ruim twee jaar geleden uitgleed. Tot op de dag van vandaag kampt de 61-jarige vrouw nog met helse pijn. Het ongeluk van het andere slachtoffer, Stefanie Koot, is veel verser. Begin september ging ze onderuit op de horrortrap. Zij zit nog in het gips en heeft nog een lang hersteltraject voor de boeg.

Concrete stappen

De problemen zijn twee jaar geleden al aangegeven aan instanties die verantwoordelijk zijn. De kans is dus groot dat er nog meer patiënten bij zullen komen zolang er niet wordt ingegrepen. "Veel leed had al voorkomen kunnen worden maar niemand neemt verantwoordelijkheid", vertelt Hess.

De gemeente laten weten niet bekend te zijn met deze situatie of voorvallen in winkelcentrum Meerhoven. "Wij zullen naar aanleiding van deze vragen in ieder geval contact leggen met de eigenaar, om te zien wat zij eraan doen om de situatie veiliger te maken."

Een woordvoerder van de eigenaar laat het volgende weten: “Wij betreuren het zeer dat bezoekers van winkelcentrum Terminal M problemen hebben ervaren met gladheid op de roltrap. Wij hebben één melding van een bezoeker ontvangen en wij nemen in deze zaak onze verantwoordelijkheid. Andere bezoekers hebben zich niet bij ons gemeld maar kunnen dat alsnog doen."