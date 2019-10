Zomertijd of wintertijd? 'Mensen zijn dagdieren, dan is de wintertijd beter'

De wintertijd gaat zaterdagnacht in en dat terwijl de discussie over het afschaffen van de winter- en zomertijd nog steeds doorgaat. Als het aan lichtdeskundige Toine Schoutens ligt, was de zomertijd vorig jaar al afgeschaft, maar dat is nog steeds niet het geval.

“Het is jammer dat het nog niet geregeld is. Ik hoop dat de tijd nu op de wintertijd blijft staan”, vertelt de lichtdeskundige. De keuze maken voor een definitieve tijd is alleen niet zo makkelijk. “Je moet rekening houden met landen om je heen. Het is wel zo handig als de andere Europese landen dezelfde tijd hebben.”

Een vaste tijd behouden vindt Schoutens zo belangrijk, omdat het lichamelijk beter is. “Vooral ouderen en jonge kinderen hebben last van het tijdsverschil. Daarbij krijgen meer mensen een hartaanval en dat is natuurlijk niet goed.”

Dagdieren

Dan is nog de keuze: zomertijd of wintertijd? “Mensen zijn eigenlijk dagdieren. We staan op als het licht is en gaan naar bed als het donker wordt. De wintertijd is dan beter en dat is ook de standaardtijd.” Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onderzoek gedaan naar welke tijd uiteindelijk beter is. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de wintertijd beter is voor de gezondheid en de zomertijd veiliger voor het verkeer.

Hopen

In september 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend om de verplichte zomer- en wintertijd in 2019 af te schaffen. De lidstaten in Europa hebben dit voorstel doorgeschoven naar 2021. Of het dan daadwerkelijk wordt doorgevoerd, is nog maar de vraag.

Voorlopig is het dus nog afwachten en blijft Schoutens hopen. “Ik hoop dat de juiste beslissing wordt genomen.”