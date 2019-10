Hoe blijf je jezelf ontwikkelen? Kijk hier het DDWL-college terug

Vroeger kon je bij een baas gaan werken en na een jaar of veertig mocht je met pensioen. Die tijd is al heel lang voorbij. We kunnen niet meer veertig of vijftig jaar lang hetzelfde doen, want onze banen veranderen razendsnel. Hoe zorg je ervoor dat je je blijft ontwikkelen?

Vrijdag gaf Tilburg University op De Dag voor Werken en Leren, een DDWL-college met Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt. Hij deed dit samen met de jonge burgemeesters Hanne van Aart (Loon op Zand) en Joyce Vermue (Zundert). Het college is hieronder volledig terug te zien.