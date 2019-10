Politie deelt xtc uit... om criminaliteit tegen te gaan

Op de pillen staat een afbeelding van een struisvogel, die zijn kop in het zand steekt. De politie laat de ‘gebruiker’ zo nadenken over z'n eigen rol in de drugsketen. De actie staat niet op zichzelf. Onder de naam ‘From the police with love’ hebben agenten samen met designers tien manieren bedacht waarop ze allerlei onderwerpen met burgers kunnen delen.

"De ‘shit’ van criminaliteit rond drugsproductie en -handel op moeten ruimen, terwijl het gebruik van diezelfde drugs volkomen geaccepteerd is", schrijven de initiatiefnemers. "Er is een groeiende beweging onder politieagenten die hier de buik vol van hebben."

Eigen rol

En dat standpunt dragen ze uit tijdens de Dutch Designweek. Daarbij confronteren ze het publiek op het Ketelhuisplein op Strijp-S met de eigen rol in de drugsketen.

Volgens politieagent en social designer Arnoud Grootenboer zijn de reacties in Eindhoven heel positief. “Omdat het ook confronterend is voor bezoekers, spreekt het heel erg tot de verbeelding. Mensen willen zo graag meedenken.”

Kritisch

Op Twitter en Facebook zijn de reacties wat minder mild. ‘Fijn om te zien dat onze belastingcenten aan symboolpolitiek worden uitgegeven’ en ‘Ze kunnen zich beter met andere zaken bezighouden’, zijn een paar van die kritische reacties.

Toch is de politie ervan overtuigd dat het belangrijk is om op deze manier in dialoog te blijven met de burger. “Alleen in samenwerking met de samenleving kunnen we vat krijgen op de complexe ondermijnende criminaliteit”, aldus de politie.