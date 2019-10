Honden en bewoners jeugdinrichting helpen elkaar naar een toekomst aan de andere kant van de tralies

Op de sportvelden achter de jeugdinrichting zijn verschillende hindernissen voor de honden neergezet, waar vier jongens met de asielhonden aan het trainen zijn. Acht weken lang. De gedetineerden en hun toegewezen viervoeters worden maatjes van elkaar. Want er wordt niet alleen getraind, maar ook geaaid en gespeeld.

Goede combinatie

Dutch Cell Dogs selecteert een aantal geschikte honden, in dit geval uit het dierenasiel in Breda. In de jeugdinrichting wordt geprobeerd om een zo goed mogelijke combinatie - een match - met de tijdelijke trainer. Marijke van Genabeek is pedagogisch directeur van de Rijks Justitiële Jeugdinrichtingen, waar ook Den Hey-Acker onder valt. Zij is enthousiast over het werk van de stichting.

"We hebben een voorbeeld gehad van een hond die eigenlijk niet wilde gaan zitten omdat hij angstig was. Die hebben gekoppeld aan een jongen die ook heel angstig was. Die jongen heeft heel veel moeite moeten doen om die hond zo ver te brengen dat hij ging zitten. Daarmee overwon hij de angst van de hond, maar hijzelf ook zijn angst om te werken voor zichzelf. Hij liet eigenlijk zichzelf zien", vertelt Genabeek.

Lieffie. Eén van de Dutch Cell Dogs, in haar element bij haar tijdelijke maatje. (foto: Raoul Cartens)

Lieffie

Een van de asielhonden is een wat ouder Staffordshire Bull Terrier-teefje. In de volksmond een 'hoogrisicohond', waar dierenasiels vol mee zitten. Maar onder de hoede van trainer is ze poeslief. De 'trainer' zit al flink wat maanden in Den Hey-Acker. Zijn trainingsmaatje heeft hij de naam Lieffie gegeven: "Al vanaf het begin was het een lieve hond, alleen een beetje angstig. Maar ik al dat ze veel potentie had en dat is ook uitgekomen."

"Ik vind het een leuke ervaring en ook zeker een aanrader. Het gebeurt niet vaak dat wij de kans krijgen om aan zo'n therapie-achtig iets mee te doen. We begeleiden niet alleen de hond, we worden er zelf ook een stukje beter van. Door samen te werken en door tijd en energie in iets te stoppen", zegt het tijdelijke baasje.

Ruim 700

Dutch Cell Dogs doet dit werk nu ongeveer 10 jaar in 17 justitiële inrichtingen in Nederland. In die tijd werden meer dan 700 asielhonden tijdelijk gekoppeld aan gedetineerden. Bijna alle dieren vonden hierdoor een nieuwe baas buiten het dierenasiel.