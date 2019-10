Vrachtwagen in brand op A50 bij afrit Oss-Oost, ravage is enorm

Op de A50 ter hoogte van Oss-Oost is in verband met een ongeluk met twee vrachtwagens, de cabine van één vrachtwagen in brand gevlogen. Volgens de politiewoordvoerder is er mogelijk ook een personenauto betrokken bij het incident. De vrachtwagens vervoerden geen giftige stoffen.

Ernstige situatie

De in brand gevlogen vrachtwagen is van het transportbedrijf HTW uit Well (Limburg). De directeur is op de hoogte van het ongeluk, maar zegt nog niet te weten hoe het met de chauffeur van de vrachtwagen gaat. "We hebben alles en iedereen gebeld, maar weten het niet. We weten ook niet wat er is gebeurd en moeten wachten totdat de politie meer informatie voor ons heeft." De directeur noemt de situatie 'ernstig'.

Een van de twee chauffeurs is overleden. Hoe het ongeluk is gebeurd, is niet duidelijk. De ravage is enorm en er is sprake van vertragingen die flink kunnen oplopen omdat verkeer in beide richtingen moet omrijden.