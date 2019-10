Vrachtwagen in brand op A50 bij afrit Oss-Oost, snelweg richting Nijmegen en Eindhoven afgesloten

Een vrachtwagen is in brand gevlogen op de A50 bij Berghem (Foto: Marco van den Broek).

Op de A50 ter hoogte van Oss-Oost zijn donderdag eind van de middag twee vrachtwagens op elkaar gereden. Mogelijk is ook een personenauto bij het ongeluk betrokken. Ter hoogte van Oss-Oost is de A50 zowel richting Eindhoven als richting Nijmegen afgesloten.

Op de A50 ter hoogte van Oss-Oost is in verband met een ongeluk met twee vrachtwagens, de cabine van één vrachtwagen in brand gevlogen. Volgens de politiewoordvoerder is er mogelijk ook een personenauto betrokken bij het incident.

Volgens de woordvoerder is nog niets bekend over de toestand van de chauffeurs van de vrachtwagens.. Hoe het ongeluk is gebeurd, is niet duidelijk. De ravage is enorm en er is sprake van vertragingen die flink kunnen oplopen omdat verkeer in beide richtingen moet omrijden.