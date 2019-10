Duitsers in hopeloze situatie , maar ze bleven doorvechten en vertragen

Duitsers blijven overal de opmars vertragen met acties langs het front. Vooral achter kanalen en rivieren. Net zoals in Den Bosch. Overal zitten groepen Duitsers met geschut, onder meer bij Halsteren, ontdekken de geallieerde troepen. De gehavende vijand zit in een hopeloze situatie maar blijft doorvechten.

De geallieerden proberen ze te omsingelen door de rijksweg tussen Bergen op Zoom en Roosendaal te bereiken. Als ze die blokkeren zijn de Duitsers een belangrijke aanvoerroute kwijt, is het idee. Ook daar: groepjes para’s en Stugs.

Vlammenwerpende Churchilltank: gevreesd wapen

In de vroege ochtend gaat een aanval van start vanuit Wouwse Plantage richting Heerle, met gewone tanks en vlammenwerpertanks. Geallieerde artillerie vuurt eerst op buurtschap Vijfhoek dat op de doorgaande route ligt, ten westen van de spoorlijn. Dat werkt. De oprukkende militairen komen verlaten materieel tegen zoals flakkanonnen. Het lukt ze om de weg te bereiken en te blokkeren. Helaas zitten de Duitsers nog wel in Heerle, zodat ze de weg onder vuur kunnen nemen.

In Bergen op Zoom proberen Canadese eenheden De Zoom over te steken maar ze komen onder vuur te liggen van de vijand. Die gebruiken ‘Panzersperre De Zoom’ als barrière om de bevrijders te vertragen in hun opmars.

De Panzersperre anno 2019

In huizen en fabrieken aan de andere kant van de diepe middeleeuwse turfvaart wachten ze de Canadezen op.

Maar ook met hulp van het verzet lukt het niet om over te steken. Er liggen overal mijnen en de Duitsers hebben er eerder al een versperring gebouwd van betonblokken.

De Duitsers hebben ook nog eens net nieuw wapen: Sturmgewehr type 44. Door kenners gezien als het beste geweer uit de oorlog.

Sturmgewehr 44

Op verschillende plekken proberen de Canadezen door te breken. Ze beschieten de huizen aan de overkant met kanonnen en vallen aan. Maar de Duitsers schieten terug. In de Steenbergsestraat vallen granaten met veel doden tot gevolg.

De huizen aan de noordzijde van de Zoom, volop beschoten in 1944

Op andere plaatsen lukt het de Duitsers te verdrijven. Wouw wordt bevrijd door de Britten, maar bij Roosendaal lukt het de Engelsen nog niet om de tankgracht bij buurtschap Tolberg over te steken

Duitsers komen terug

In het net bevrijde Dorst gebeurt iets vreemds. De Duitsers willen de weg open houden voor de troepen in Breda en besluiten het dorp te heroveren. De Polen, die al in Bavel zitten, zijn totaal verrast. Hun commandant Maczek pikt de herovering niet en beveelt een tegenaanval. Uren later is Dorst weer in Poolse handen, vrij.

Op veel plekken hebben Brabanders de vrijheid terug maar vrij bewegen zit er nog niet overal in. Genie-eenheden hebben de handen vol aan het opruimen van de mijnenvelden. Vooral tussen Woensdrecht en Wouwse Plantage is er geen doorkomen aan. Ook betonblokken moeten weg. Die blazen ze op.

Aanval in de Peel, van de Duitsers

In de Peel hebben de Duitsers vrij plotseling een tegenoffensief gelanceerd. Vanuit Venlo richting Meijel en Asten breken ze door het front dat wordt bewaakt door het 7e Amerikaanse leger.

De geallieerden vertrouwen het niet en sturen versterkingen naar het gebied, waaronder een deel van de Schotten die net Tilburg hebben bevrijd. De Duitsers kunnen nog wel Liessel heroveren maar de geallieerden slagen er in om de Duitse aanval snel te stoppen.

De Slag om Aken maar ook de bevrijding van Den Bosch en Tilburg zijn groot nieuws in de rest van de wereld. In de bioscopen krijgen kijkers dagen later, mogelijk weken later het nieuws te zien.

De kranten van 1944

Jan de Wit uit Rosmalen verzamelt kranten uit de oorlog en wij mochten in zijn archief kijken. Wil je de krant van deze dag in 1944 ook nalezen, klik dan hier.