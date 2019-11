Geallieerden staken de Mark over, Duitsers nu echt in de problemen

Het weer is slecht op deze dag. Luchtsteun is onmogelijk en dat is al een flinke tegenvaller voor de geallieerden. Geallieerde artillerie vuurt de hele dag op de Duitse posities aan de overkant van de Mark. Ook Standdaarbuiten en Zevenbergen komen onder vuur.

Verkenningen worden uitgevoerd. De geallieerden zien dat sommige posities verlaten zijn. Hier en daar wordt Duits verzet opgeruimd. Want de aanval komt er aan.

'H-Hour' is bepaald op 21:00 uur.

Aanval start

Als de avond is gevallen en het donker is, begint de grote aanval. Over het hele front tussen Stampersgat en Oosterhout. Operatie Rebound gaat van start. Amerikanen, Britten en daarna ook de Polen steken de Mark over en komen in actie.

Bij Standaarbuiten zijn het de Amerikaanse Timberwolves die met boten de rivier de Mark overvaren. Mortiervuur, machinegeweren, bazooka’s, kanonnen: er breekt een complete veldslag uit. Standdaarbuiten en Noordhoek worden in puin geschoten.

Maar de vijand vecht terug. Op één plek alleen al met een grote eenheid soldaten en zes mobiele kanonnen, mogelijk Stugs.

Cecil Bolton (1908-1965)

De compagnie van luitenant Cecil Bolton komt bij de opmars vast te zitten en ligt van twee kanten onder vuur. Als ze niks doen, sterven ze hier. Bolton besluit tot een agressieve aanval. Al wadend door het water en kruipend gaat hij de eerste positie toe terwijl een bazookateam blijft vuren. Hij gooit handgranaten op de vijand en legt ze het zwijgen op. Bolton wordt tijdens de strijd geraakt maar hij vecht verbeten door. De andere positie, hetzelfde verhaal. De Duitsers schiet hij dood. Een 88’Duits kanon schakelt hij ook uit.

Bolton zou later de Medal of Honor krijgen. De hoogste onderscheiding van de VS.

De Amerikanen slagen er in om op te rukken en strategische plekken te veroveren. Ook Standdaarbuiten valt in geallieerde handen.

Stroomafwaarts bij Stampersgat, steken de Britten ook de rivier over. Ze doen dat in stilte, dus zonder beschietingen. Dat werkt en ook hier vestigen ze een geallieerd bruggenhoofd. Missie geslaagd.

Strijd om Welberg: nieuwe aanval

Terwijl de oversteken bezig zijn gaat de strijd in het uiterste westen door in Welberg.

Diverse Canadese regimenten zoals Lincoln and Welland en The Algonquins proberen een tweede aanval. De geallieerde luchtmacht laat zich ook volop zien. Ze bestoken de Duitsers. Meer dan 120 raketten vuren de Spitfires af. Geallieerde toestellen gooien ook zestig 500-ponders op de vijand. Veel huizen worden compleet vernield.

Bij de strijd om Welberg sneuvelen 57 geallieerde militairen.Het aantal Duitsers dat gedood wordt is zeker 27. Het leed onder de inwoners is ook groot. 40 van hen sterven.

Een van de mensen die omkomt is kapelaan Harry Kock. De Duitsers vinden hem een verrader en steken en slaan hem zo ernstig dat hij overlijdt.

In de avond bereiken de geallieerden de stadsrand van Steenbergen en kan de stad ook worden ingenomen.

Kapelaan Harry Kock (1910-1944)

