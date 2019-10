Maarten van de Donk aan het roer in Hilvarenbeek

Maarten van de Donk is de nieuwe burgemeester van Hilvarenbeek. Foto: gemeente Hilvarenbeek.

Hij vervangt waarnemend burgemeester Harrie Nuijten, die in april 2019 Ryan Palmen opvolgde, die naar Horst aan de Maas ging.

Van de Donk was van 2010 tot april 2017 raadslid in Rotterdam voor de VVD. Ook was hij bijna vier jaar fractievoorzitter.

Hij legde zijn taak als raadslid neer omdat het naar eigen zeggen niet meer te combineren was met zijn baan als adviseur bij een bureau in maatschappelijke vraagstukken. Hij werkt daar nog steeds en houdt zich daar met name bezig met radicalisering.

Er waren 42 kandidaten, waarvan 15 vrouwen.