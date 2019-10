PSV komt niet verder dan 0-0-gelijkspel tegen LASK Linz

PSV was beter dan de Oostenrijkers en kreeg genoeg kansen. Zonder de geblesseerde topscorer Donyell Malen lukte het de Eindhovenaren echter niet te scoren.

PSV blijft koploper in groep D met 7 punten uit drie duels. De volgende wedstrijd is over twee weken in Oostenrijk, opnieuw tegen LASK Linz.