'PSV zal met gemengde gevoelens terugkijken op gelijkspel tegen LASK Linz'

Bekijk hieronder de analyse van PSV-watcher Job Willemse en lees verder.

Al in het eerste kwartier kreeg PSV legio kansen. Bergwijn was na zo'n 45 seconde al ontzettend dicht bij de 1-0, maar de aanvaller nam de bal niet helemaal goed mee, waardoor de kans verkeken was.

PSV was beter dan de Oostenrijkers en kreeg genoeg kansen. Zonder de geblesseerde topscorer Donyell Malen lukte het de Eindhovenaren echter niet te scoren.

PSV blijft koploper in groep D met 7 punten uit drie duels. De volgende wedstrijd is over twee weken in Oostenrijk, opnieuw tegen LASK Linz.