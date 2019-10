Man met oranje hesje overvalt tankstation in Tilburg, pompbediende bedreigd met mes

Bij het AVIA-tankstation in de Spoorlaan in Tilburg is vrijdagochtend rond halfzeven een overval gepleegd. De overvaller was gekleed in een oranje veiligheidsvestje met groen opschrift. Hij bedreigde de pompbediende met een mes en deed een greep in de kassalade.

Eerder vrijdag al gaf een politiewoordvoerder aan dat er sprake was van één dader die een geldbedrag had buitgemaakt. Het is niet duidelijk met hoeveel geld de overvaller is gevlucht. De politie heeft het over een hoeveelheid bankbiljetten.

Duidelijke beelden

De dader ging er te voet vandoor. De politie heeft duidelijke beelden van de verdachte. Het gaat om een blanke man van rond de 55 jaar oud. Hij droeg geen gezichtsbedekking. De politie is op basis van de beelden op zoek naar hem.

Pistool in zij

In april 2017 werd een medewerkster van dezelfde benzinepomp ook overvallen. Dit gebeurde toen zij rond tien over halfzeven 's ochtends de shop bij de pomp wilde openen. Ineens voelde zij een pistool in haar zij. De overvaller duwde haar vervolgens de winkel binnen en dwong haar geld en sigaretten te geven.