Hoe Breda de meest Poolse stad van Nederland werd, luister hier naar de kinderen van de bevrijders

Officieel waren ze vluchtelingen. Door de oorlog waren ze hun thuis kwijt. Europa zat er vol mee. Nederland vroeg of ze mijnwerker wilden worden.

Frans Ruczynski.

Stas Szamrowicz, Frans Ruczynski en Willem Krzeszewski uit Breda hadden alle drie een vader die meevocht bij de bevrijding van Breda. In de eerste aflevering van deze serie vertelden ze over de oorlog van hun vader.

Vandaag vertellen ze over het 'Poolse' Breda, over hun Bredase leraren die moeite hadden om die Poolse achternamen uit te spreken, over de Poolse volksdansclub en over de Poolse mis.

Luister hier naar hun verhaal:

De zonen van drie Poolse bevrijders vertellen over het Poolse Breda (2),