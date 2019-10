Klokkenverzamelaar Gerard moet dit weekend rennen voor al zijn klokken: 'Ze moeten tegelijk tikken'

Gerard is voorzitter van de Klokkenvrienden Nederland en als verzamelaar hangt zijn huis vol met klokken. Deze worden dit weekend verzet en daar zit bij de verzamelaar een heel plan achter. Hij zet alle klokken een uur stil en op het moment suprême moet hij rennen.

Oude beestjes

“Alles moet goed tikken en luiden. Het zijn allemaal oude beestjes en ze hebben verzorging nodig. Het is de sport om alle klokken gelijk te krijgen.”

Het instellen van de wintertijd is wel iets gemakkelijker dan de zomertijd. “Met de zomertijd is het rennen van de ene klok naar de ander. Met de wintertijd kan ik de klok gewoon een uur laten staan en in dat uur kunnen we gezellig wat kletsen met de mensen.”

Geluidsoverlast

Twintig klokken zou een behoorlijk kabaal maken in huis, maar Gerard heeft ervoor gezorgd dat het niet te veel geluidsoverlast oplevert. “Voor de buren heb ik een aantal klokken uitgezet. Anders roept dat te veel herinneringen op van kerkgeluiden.”