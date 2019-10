Parcours Vuelta bekend: peloton dwars door Grote Kerk in Breda

De wielrenners stappen af bij de Grote Kerk en moeten met de fiets aan de hand door de kerk lopen. Na de bijzondere start vervolgt het peloton de weg via een deel van de singels en het Ginneken om Breda aan de zuidkant bij de rotonde bij Ulvenhout te verlaten.

Na de neutralisatie, Breda gebruikt de volledig toegestane elf kilometer, is bij deze rotonde ook het officiële startschot.

Bekijk hier de video om te zin hoe La Vuelta volgend jaar door de Grote Kerk heen gaat en lees daarna verder.

Finish

Na een rondje West-Brabant komen de wielrenners uiteindelijk via de noordkant de stad weer in. De finish is gelegen bij het stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan.

Daan Quaars, wethouder Sport: "La Vuelta Holanda 2020 is een unieke kans om ons mooi Breda aan de wereld te presenteren. Daarom hebben we heel zorgvuldig deze prachtige route langs de highlights van Breda samengesteld. En als klap op de vuurpijl gaat de Ronde van Spanje niet langs de kerk, maar dóór de kerk."

Derde etappe

De eerste drie etappes van de Vuelta worden verreden in Nederland. Die derde dag, 16 augustus, staat de etappe Breda-Breda op de planning. Uitgangspunt wordt een 'parade door de stad'. De route start bij het Kasteelplein en eindigt, na een tocht door de regio, op de Claudius Prinsenlaan.

In de provincie komen de renners die dag onder meer langs Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Alphen-Chaam, Moerdijk, Zevenbergen, Drimmelen, Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht en Etten-Leur.