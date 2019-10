Parcours Vuelta bekend: peloton fietst dwars door Grote Kerk in Breda

De etappe Breda-Breda zal tijdens de Ronde van Spanje op 16 augustus volgend jaar op een bijzondere manier van start gaan. Het peloton begint in het Kasteel van Breda om vervolgens via het Kasteelplein en dwars door de Grote Kerk de weg te vervolgen, zo maakte de gemeente Breda vrijdag bekend.

Na de bijzondere start vervolgt het peloton de weg via een deel van de singels en het Ginneken om Breda aan de zuidkant bij de rotonde bij Ulvenhout te verlaten. Na de neutralisatie, Breda gebruikt de volledig toegestane elf kilometer, is bij deze rotonde ook het officiële startschot.

Finish

Na een rondje West-Brabant komen de wielrenners uiteindelijk via de noordkant de stad weer in. De finish is gelegen bij het stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan.