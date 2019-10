Gigantische pompoenen als speciaal ontbijt voor olifanten en apen in Beekse Bergen

Geen saai ontbijt, deze vrijdagochtend voor de Afrikaanse olifanten en mantelbavianen in Beekse Bergen. De dieren kregen omdat het bijna Halloween is gigantische pompoenen te eten.

Dat ging er blijkbaar in als zoete koek, zo is te zien in een filmpje van het safaripark. De olifanten draven enthousiast op de pompoenen af en ook de apen storten zich vol op dit bijzondere ontbijt. Of de dieren op Halloween zelf, volgende week donderdag, ook verwend worden, is nog even afwachten.