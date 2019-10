Eindhoven showt de auto van de toekomst: VIP-limousine en bezorgbus met kluisjes

De auto’s van 2030 zijn uiteraard elektrisch. En ze rijden zelfstandig. Een chauffeur is dus niet meer nodig. In het Klokgebouw staan drie heel verschillende modellen die veel bekijks trekken. Bezoekers maken een foto. Ik ook. In de auto’s zelf mag je niet komen, maar voor deze keer laat de bewaking het touwtje even zakken zodat ik de auto’s van heel dichtbij mag ervaren.

We beginnen met de taxi. Wat opvalt, is de enorme klep die omhoog staat. Ik kan hierdoor rechtop naar binnenlopen. Heel bijzonder. In de taxi kunnen zes tot acht mensen zitten. Janet Richter van Renault Nederland: “Iemand met een kinderwagen moet er ook in kunnen. Of iemand in een rolstoel. We maken ‘m voor iedereen.” De taxi moet in 2030 een aanvulling zijn op het openbaar vervoer. “Je roept ‘m op met een app of je gaat naar een taxihalte.”

Dit is de taxi van de toekomst. In 2030 zou-ie er zo uit moeten zien.

Bus met kluisjes

De tweede variant is een busje, vol met kluisjes. Over tien jaar gaan deze busjes rondrijden en krijg je een melding waar je jouw pakketje uit het busje kunt komen halen. “We komen in de stad naar je toe met je pakket. Via de app krijg je het kluisnummer door en dan kun je het kluisje openen. Het voordeel is dat er dan minder auto’s in de stad rijden. Als iedereen maar blijft bestellen en ruilen, slibben de wegen dicht met allerlei busjes", aldus Janet Richter.



Toch vind ik het wel wat nadelig dat je ergens in de stad naar het busje toe moet gaan om het kluisje te openen. Hierdoor verdwijnt het gemak van de thuisbezorging. Maar daar is Richter het niet mee eens. “Dit is toch veel makkelijker want je hoeft niet meer afhankelijk te zijn van je buurman.”

Dit is het bestelbusje van de toekomst.

Limousine

De derde variant is een luxe variant, de limousine van de toekomst. “Ook deze auto kun je delen, met drie mensen", aldus Richter. "Met deze auto krijg je een VIP-ervaring.” Die wil ik wel en dus ga ik naar binnen. Het is wat krap voor langere mensen. Mijn hoofd raakt het dak als ik rechtop ga zitten. Maar wil je dat nog wel in de zeer zachte stoelen. Ik zak wat onderuit. De stoelen staan tegenover elkaar, alsof je in een luxe treincoupé zit. Je kunt elkaar hier recht in de ogen kijken. Dit heeft niets meer met het auto rijden van nu te maken.

De luxe versie van de auto van de toekomst.

“Je ziet hier pluche, marmer en hout. Het idee is dat je je partner een keer kunt verrassen met een mooie avond uit. Dan neem je deze auto mee. Een VIP-auto voor in de toekomst”, zegt Richter. En die toekomst wordt door mede door een Nederlander uitgestippeld. Want de ontwerper van de drie modellen is een Nederlander, Laurens van den Acker uit Deurne.

Dit is een visie voor 2030. Hoe realistisch is dit? Als ik Janet mag geloven, gaat het sneller dan je denkt. “Ik denk dat we over een paar jaar zelfrijdende auto’s hebben. Elk merk ziet in dat de wereld van mobiliteit gaat veranderen. Ieder merk is achter de schermen bezig met dit soort projecten. En iedereen wil de eerste zijn.”

Vooruit dan: nog één foto. Want voordat je het weet, is het plaatje alweer achterhaald.