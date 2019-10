Taina liep een dwarslaesie op tijdens een sledehondenwedstrijd, nu doet ze mee in een speciale buggy

Tijdens de Kivo Kempentrail, de zogenoemde ‘dryland races’, razen meer dan 150 deelnemers met hun honden door de Brabantse bossen. Dit jaar met een heel bijzondere deelneemster.

Speciale buggy door dwarslaesie

Het zal de eerste keer zijn dat de Zweedse Taina Teräs mee gaat doen aan een sledehondenwedstrijd zonder sneeuw. Extra bijzonder, omdat er een speciale buggy voor haar gemaakt moest worden om mee te kunnen doen. De ex-wereldkampioene zit namelijk in een rolstoel, door een dwarslaesie die ze tijdens de sport opliep.

De schoonvader van Stefan, Arie Verschoor, maakte het toch voor haar mogelijk om mee te doen. “Hij heeft echt maanden in de schuur dingen aangepast. Steeds dingen langer of korter gemaakt. Dan naar de bossen toe, om te kijken of hij goed stuurt. Zo heeft hij dat helemaal gemaakt, supergaaf.”

Bekijk in de video hoe Taina voor het eerst haar buggy uitprobeert:

Vrijdag probeerde Taina de buggy voor het eerst uit. “Ik denk dat ik het wel te pakken heb nu, we zijn er klaar voor”, vertelt ze glimlachend terwijl hond Jubla op haar schoot zit. Dat ze met haar eigen honden rent, maakt het extra speciaal. Taina fokt zelf honden, waarvan Jubla er één is.

Samen racen

De hond werd daarna overgenomen door Stefan en Ilse, die met haar Europees kampioen werden in 2018. “Het is heel leuk om morgen weer met haar te racen”, aldus Taina.

Stefan Donker zal komend weekend achter op de buggy van Taina staan voor de veiligheid. Ze leggen de route af met acht honden. "Nu is eigenlijk de eerste keer dat ze een wedstrijd doet met zoveel honden ervoor", vertelt Stefan.

De concurrenten racen alleen, zonder begeleiding, dus voor de honden van Stefan en Taina is het extra zwaar. “Ik hoop dat we derde worden, maar in ieder geval niet laatste”, besluit de Zweedse zelfverzekerd. De teams strijden om een meter worst, de échte winnaars zijn natuurlijk de honden.