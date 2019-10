Dartskampioenen pas op: Danny en Wesley van Trijp komen eraan

Bekijk hieronder de video en maak kennis met Danny en Wesley van Trijp en lees verder.

Op vier november mag de tweeling het al in het 'klein' gaan proberen, want dan staat namelijk het PDC jeugd WK op de rol. Maar de grote droom blijft natuurlijk om ooit in Alexandra Palace te gooien in december, wanneer daar traditiegetrouw het WK Darts wordt gespeeld.

'Best wel leuk'

Maar het begon allemaal dus pas drie jaar geleden voor de nu 22-jarige broers. "Op onze negentiende verjaardag gingen we een pijltje gooien en dat was eigenlijk best wel leuk. Ik won toen uiteindelijk ook nog", zegt Danny. "En daarna zijn we steeds meer gaan oefenen en ook competitie gaan gooien en daarna is het beter en beter gegaan."

Het talent van pijltjes gooien hebben de broers niet van hun vader of moeder. "Eigenlijk dart er niemand in onze familie, dus we hebben geen idee waardoor wij het wel enigszins kunnen", zegt Wesley.

Band

Door het darten zijn ze vaak samen op pad. Danny en Wesley gooien vooral in Nederland, Duitsland en Engeland. Maar worden ze nou nooit moe van elkaar? "Nou, niet echt, al hebben we natuurlijk wel eens ruzie", zegt Wesley. Broer Danny vult hem aan. "Onze band is gewoon goed en ik vind het leuk om samen te gooien, maar we hebben er niet voor niets voor gekozen om bij andere verenigingen te gaan gooien."

Komende jaren?

Volgens Danny en Wesley zal het nog wel even duren voordat we hen kunnen gaan zien tijdens het grote WK. "We hopen snel een tourkaart te veroveren en van daaruit verder te kijken. Maar natuurlijk willen we dolgraag naar het WK en uiteindelijk echt geld verdienen met darten."