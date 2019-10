Man (48) die 5-jarig buurmeisje misbruikte in Geldrop krijgt twee jaar celstraf

De rechtbank in Den Bosch heeft vrijdag een 48-jarige man uit Geldrop veroordeeld voor ontucht met zijn destijds 5-jarige buurmeisje. De man kreeg twee jaar celstraf, waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast mag de man vijf jaar niet meer in Geldrop komen en moet hij meewerken aan een behandeling voor zijn problemen.

Ook moet hij de ouders van het meisje een schadevergoeding van 5000 euro betalen.

Van de bank gevallen

Het misbruik van de man kwam in juni van dit jaar aan het licht toen de vader van het meisje haar hoorde huilen terwijl ze bij de buurman aan het spelen was. Dat ze bij hem speelde, gebeurde regelmatig. De man kwam ook vaak bij het buurmeisje thuis over de vloer. Toen de vader poolshoogte ging nemen, vertelde de buurman dat ze van de bank was. gevallen. Later kwam hij erachter dat de buurman zijn dochter had misbruikt. Dit was in de maanden daarvoor vaker gebeurd.

Tijdens de behandeling van de zaak vertelde de vader van het meisje dat het misbruik grote impact heeft gehad op zijn gezin en zijn dochter. Ze is sindsdien veranderd en haar ouders kennen haar niet meer zoals was. Hier heeft de rechtbank rekening mee gehouden bij de veroordeling.

Licht verstandelijk beperkt

Bij de veroordeling van de man heeft de rechtbank een aantal persoonlijke omstandigheden meegewogen. Zo heeft een psycholoog geconstateerd dat de man licht verstandelijk beperkt is. Daarnaast is de man zijn baan kwijt, moest hij zijn woonplaats Geldrop verlaten en had hij nog geen strafblad. Hierdoor zijn de feiten hem minder zwaar aangerekend.

Al met al vond de rechtbank een celstraf van 24 maanden, waarvan acht voorwaardelijk, op zijn plaats. Aan die voorwaardelijke straf, zijn wel een paar bijzondere voorwaarden gekoppeld. Dit om de kans op herhaling zoveel mogelijk te beperken. De man heeft een meldingsplicht bij de reclassering, moet zich laten behandelen en heeft een gebiedsverbod van vijf jaar.