Dure merkkleding gestolen bij ramkraak in Oosterhout: 'Daders wisten precies wat ze deden'

Kledingzaak De Paskaemer in Oosterhout is het slachtoffer van een ramkraak (Foto: De Paskaemer)

In eerste instantie was ze geschrokken en verdrietig, maar al snel sloeg de woede toe bij Judith Beenakker. Samen met haar man Bas is ze eigenaar van kledingwinkel De Paskaemer in Oosterhout waar donderdagnacht een ramkraak werd gepleegd. De daders maakten voor 20.000 tot 25.000 euro aan kleding buit. De camera's hebben alles geregistreerd, maar de daders zijn nog altijd spoorloos.

De voorgevel in puin, een puinhoop in de zaak en zo’n veertig dure merkjassen verdwenen. Dit was de balans die Judith en Bas Beenakker na het nachtelijk telefoontje van de beveiliging konden opmaken. “We werden rond halfeen gebeld en dan weet je eigenlijk meteen dat het foute boel is. We konden op onze telefoon zien wat de camera’s hadden geregistreerd. En we zagen hoe twee mannen, eigenlijk op hun gemakje, binnen twee tot drie minuten zo’n veertig hele dure merkjassen meenamen.”

Ervaren profs

Judith vertelt hoe de ramkraak in zijn werk is gegaan. “Ze wisten precies wat ze deden. Eentje was op een scooter en de ander met een auto, een Audi denken wij. Ze zijn onherkenbaar door de sjaals en capuchons die ze dragen. Terwijl de een de gevel ramt, zet de ander rustig de auto klaar en doet de kofferbak open. Ze gaan naar binnen, rennen in één rechte lijn naar achter, nemen de jassen mee, laden ze in de kofferbak en zijn weg. Je kunt aan alles zien dat het om ervaren profs gaat en dat ze wisten wat ze mee moesten nemen.”

Het gaat om hele dure merkjassen die zijn gestolen, vervolgt Judith. “De duurste jas kost zo’n 900 euro. Ik denk dat ze voor 20.000 tot 25.000 euro hebben meegenomen. Gelukkig zijn we goed verzekerd, maar daar gaat het niet om. Het idee dat ze in onze zaak zijn geweest, óns domein, daar word ik echt zó boos van.”

Ze vinden je via social media

Op de vraag hoe de overvallers weten dat De Paskaemer dure kleding verkoopt, heeft Judith direct een antwoord. “Via social media. Wij ontkomen er als middenstanders niet meer aan om op social media onze zaak en kleding te promoten. En dat houden ze volgens mij gewoon in de gaten. Heel simpel dus.”

Er zit Judith nog iets dwars. “We hebben er al vaker over geklaagd dat de gemeente ’s avonds de toegangspaaltjes naar het centrum naar beneden doet. Zo wordt het mensen zonder goede bedoelingen wel erg makkelijk gemaakt om bij de winkels te komen. De burgemeester en wethouder waren hier vanmiddag. Heel aardig natuurlijk, maar ik heb ze wel verteld wat wij van de paaltjes vinden. Als er niets gebeurt, gaan we ze denk ik gewoon zelf voor onze winkel plaatsen.”