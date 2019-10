Graat & De Laat geven straatfeest in Eersel

De Odradastraat in Eersel is zaterdag voor één dag de straat van Graat & De Laat

Het radioprogramma Graat & De Laat van Omroep Brabant geeft zaterdagmiddag een straatfeest in de Odradastraat in Eersel. De afgelopen week hebben tientallen straten uit heel Brabant zich opgegeven om het radiofeestje te mogen ontvangen. Uiteindelijk kon er maar één de winnaar zijn.

De uitzending komt zaterdag live vanuit de straat waar met de bewoners een feestje wordt gebouwd. Er komen speciale gasten, er zijn spelletjes met mooie prijzen en er is zelfs een heuse frietkar.

Door het dolle heen

Bewoonster Liset had haar straat opgegeven en is door het dolle heen. "We hebben er heel veel zin in en gaan flyeren in de buurt om er een groot feest van te maken."

Presentatoren Jordy Graat en Christel de Laat kunnen niet wachten. "We maken ons programma iedere week samen met de luisteraar. Hoe leuk is het om nu oog in oog met ze te staan!" Iedereen is welkom om de uitzending bij te wonen. Als dat niet lukt, kun je uiteraard gewoon luisteren en thuis lekker meedoen. De radio-uitzending is zaterdag van 12 tot 14 uur.