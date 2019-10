Provincie stemt in met hoge windmolens in Karolinapolder Dinteloord

Dat betekent dat de vier molens in de Karolinapolder worden vervangen door exemplaren van tussen de 180 en 234 meter hoog. De provincie nam de regie in deze kwestie toen zij vond dat de gemeente Steenbergen oude afspraken niet na kwam.

Zo hoog als de Euromast

In Dinteloord zijn de mensen niet tegen windmolens, maar wel fel tegen de komst van vier zulke hoge molens. Arie van den Berg van de actiegroep ‘Dinteloord tegen MEGAmolens’ zei eerder bij Omroep Brabant dat hij zich niet kan voorstellen dat op zevenhonderd meter van zijn dorp vier windmolens komen die net zo hoog zijn als de Euromast in Rotterdam.

Vrijdagmorgen tijdens de inspraakronde zei Edward de Ruiter namens de actiegroep dat de inwoners van Dinteloord zich ernstig zorgen maakte over de leefbaarheid in hun dorp. Hij had een alternatief: drie molens van 180 meter hoog in lijn langs de Karolinadijk. Dat zouden dan iets krachtiger molens kunnen worden met dezelfde opbrengst.

Uithoudingsvermogen

Twee leden van de actiegroep die tot ver na middernacht op de publieke tribune bleven zitten om de discussie te volgen moesten het doen met de waardering van Provinciale Staten voor hun uithoudingsvermogen. Ze moesten zich eerst door het urenlange debat over de stikstofregels worstelen voordat hun onderwerp aan de orde kwam. "Het is jammer dat zo'n belangrijk onderwerp dat zoveel mensen aangaat zo diep in de nacht wordt behandeld", zei Martijn de Kort van de PvdA.



De twee actievoerders konden tegen 02.00 uur naar huis met de boodschap dat PS groen licht gaven voor Windpark Karolinapolder. Want de Karolinapolder is van provinciaal belang omdat de provincie met het rijk afspraken heeft gemaakt over de levering van windenergie op land. Daarvoor is de opbrengst van die megamolens van belang.