Grote delen van Brabant waren bevrijd, maar in Heusden speelde zich nog een groot drama af

De nacht van 4 op 5 november in 1944 staat bij de inwoners van Heusden in het geheugen gegrift. De Duitsers blazen onverwacht het stadhuis van Heusden op. In de kelder houden zich 170 inwoners schuil voor de gevechten tussen geallieerden en de Duitsers. Door het bombardementen komen 134 inwoners om het leven. Voor veel gezinnen was dit een groot drama.

Zevenbergen

In Zevenbergen ontsnappen de inwoners aan een zelfde soort ramp. In de kelder van de Bartholomeuskerk schuilen bijna 3000 mensen voor beschietingen en bombardementen.

De Duitsers blazen ook hier de toren op maar de keldervloer houdt het en iedereen overleeft het.

Bombardementen

75 jaar geleden werd de Westhoek geteisterd door geallieerde bombardementen. Er vielen bommen op Dinteloord, Klundert en Zevenbergen. In de laatste fase van de bevrijding kwamen er nergens zo veel burgers om het leven als hier. Naar schatting meer dan 300 mannen vrouwen en kinderen stierven bij de bombardementen en door de stadhuisramp in Heusden.

De Amerikaanse, Britse en Poolse bevrijders rukken op naar de Moerdijkbrug die de Duitsers op het laatste moment opblazen. En ook richting Heusden wordt het laatste Duitse verzet vernietigd. Ook daar gaat de brug de lucht in.

Brabant bevrijd, de verbindingen met het bezette noorden zijn abrupt afgebroken en dat zou nog maanden zo duren.

Moerdijkbrug voor de oorlog

Tips

In Brabant wordt ook deze week uitgebreid stilgestaan bij de bevrijding van en de strijd rond verschillende plaatsen. Een herdenking, tentoonstelling of een evenement rondom de bevrijding bezoeken? Dit zijn onze tips:

Fietsroute: De vergeten overwinnaars vanuit Breda

Op vrijdag 9 november heeft fietsgilde De Baronie weer een interessante route uitgestippeld. Na de bevrijding van Breda op 29 oktober trok het Poolse leger meer noordwaarts richting de Moerdijkbruggen. In tegenstelling tot de bevrijding van Breda is er in het gebied tussen Mark en Hollandsch Diep heel zwaar gevochten. De verwoestingen door het oorlogsgeweld waren enorm. De fietstocht is gratis en onder begeleiding van een gids. Onderweg is er een lunchpauze (Eigen lunchpakket meenemen). Het vertrek is om 10.00 uur vanaf de Terheijdenseweg 294 (parkeerplaats Intratuin) in Breda.

Museum in het donker’ in Overloon

Na sluitingstijd en na zonsondergang een museum bezoeken? Dat kan de komende tijd weer in het Oorlogsmuseum Overloon. In november zijn er in totaal zes avonden, waarvan vrijdag 8 en zaterdag 9 november de eerste avonden zijn. Centraal staat dit keer de Slag bij Overloon tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het hele verhaal van de slag wordt in beeld gebracht en gespeeld door acteurs. Zij vertellen drie waargebeurde verhalen tijdens deze beroemde slag in Oost-Brabant. Het museum ligt aan het Museumpark 1 in Overloon. De entree is 11 euro (4 t/m 12 jaar) en 16 euro (volwassenen). Neem je er ook een buffet bij, dan is de entree respectievelijk 20,50 en 29,50 euro. Het museum is geopend van 19.00 t/m 22.00 uur.

De Duitse Panther tank is onderweg naar Overloon.

De bunker luistert in Valkenswaard

Je eigen hoorspel maken? Dat kan in Valkenswaard. Duik in de geschiedenis en de wereld van geluiden. En maak met je vrienden en vriendinnen een eigen hoorspel. Dat gebeurt allemaal in een voormalige Duitse bunker waar de vijand werd afgeluisterd. Je kunt er allerlei geluidsfragmenten beluisteren, maken, opnemen en afluisteren zodat je eigen hoorspel kunt maken. De Herenboerderij De Bunker ligt aan de Nieuwe Waalreseweg 189 in Valkenswaard. De entree is 5 euro per persoon. Wil je kijken welke datum nog vrij is? Dat kan hier.