12 dronken meiden (14 tot 17) kotsen bus onder in Waalwijk

De politie heeft vrijdagavond haar handen vol gehad aan twaalf dronken meiden (14 tot 17) die een bus hebben ondergekotst in Waalwijk. De meiden kwamen voornamelijk uit Oost-Brabant en waren op weg naar een feest in Den Bosch. Ze hadden dusdanig ingedronken dat de bus het moest bekopen.

De politie kreeg vrijdagavond een melding dat een meisje op het Vredesplein in Waalwijk uit de bus was gezet omdat ze dronken was. Toen de politie aankwam, bleek het om twaalf meiden te gaan. Ze waren allemaal dronken, de een wat meer dan de ander, zo meldt de politie. Sommige meiden lagen languit op de grond. Een van de meiden moest worden nagekeken door ambulancepersoneel.

Arriva bleef achter met een bus die onder het braaksel zat. De politie heeft de ouders van de meiden gebeld die hun dochters kwamen ophalen. Ze zullen allemaal worden aangemeld bij bureau HALT voor een alternatieve straf. De politiewoordvoerder heeft wel een idee: "Mogelijk kunnen ze aantal uren bussen poetsen bij Arriva. Een goede les voor die meiden!"