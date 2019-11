Dinteloord gebombardeerd: veel doden, maar Duitsers sloegen op de vlucht

Geallieerde vliegtuigen bombarderen terugtrekkende Duitsers in Dinteloord. De achterhoede van Kampfgruppe Chill trekt door het dorp. Ze gebruiken diverse plaatsen in de Westhoek voor de aan- en afvoer van materieel. Daarom zien de geallieerden ook Dinteloord als doelwit.

Bommen vallen, raketten slaan in. Ze treffen ook huizen met als gevolg veel slachtoffers: zeker 50 mannen, vrouwen, kinderen sterven in de bommenregen.

Marineschepen evacueren Duitse troepen

Hoeveel Duitsers sneuvelen is onbekend. Wel duidelijk is dat de laatste delen van de Kampfgruppe ontkomen. Ze stappen in de haven van Dintelsas in boten van de Kriegsmarine. Ze verdwijnen varend naar Zuid-Holland en worden nog onder vuur genomen door geallieerde kanonnen die er een paar tot zinken brengen.

Puinhopen in Dinteloord na de luchtaanvallen

Door het Duitse vertrek is de dreiging weg en is Steenbergen snel bevrijd. In de vroege ochtend trekken Canadese troepen van de Argyll and Sutherland Highlanders het stadje binnen. De brug over de Vliet is opgeblazen en daarom moet de genie aan de slag.

Ruïne van de Gummarus-kerk van Steenbergen

Steenbergen. Sturmhaubitze in de Boomvaart

De door de Duitsers opgeblazen watertoren van Steenbergen

Spitfires vallen ook vandaag Duitse doelen aan in Klundert en Zevenbergen en diverse andere plekken waar Duitsers zich nog verschuilen. Er vallen begin november door bombardementen en beschietingen in Klundert zeker 50 doden. Meer dan 90 procent van de huizen heeft schade.

Als door een wonder blijft het eeuwenoude stadhuis intact. Ruim tweeduizend inwoners zijn dakloos. Oudenbosch wordt voorlopig hun nieuwe thuis.

Zware bommen op Zevenbergen

In Zevenbergen bestoken de geallieerde vliegtuigen onder meer een Duitse munitieopslagplaats. Tientallen bommen, waaronder ook 1000-ponders ontploffen op en rond het doelwit.

Zevenbergen ligt tijdens de bevrijdingsdagen net als veel andere plaatsen ook nog constant onder granaatvuur van kanonnen.

Duizenden mensen in kelder

Onder de katholieke Bartholomeuskerk zit een enorme schuilkelder. Bijna 3000 mensen vinden er beschutting tegen de beschietingen. Toch blazen de Duitsers de toren op. Met alle risico’s maar het loopt goed af.

De vluchtelingen overleven de explosie. Maar voor velen loopt het toch nog slecht af. In een paar dagen tijd sterven naar schatting zo'n 80 inwoners door de bombardementen.

In de Amerikaanse sector bij Standdaarbuiten vallen de Duitsers weer aan. Maar de aanval wordt al snel gesmoord. Het zijn hier in de polders de laatste gevechten.

Vlammenwerpers

Wagenberg, Terheijden en Made worden ook bevrijd vandaag in 1944. In Made weigeren de Duitsers zich over te geven. Geallieerde vlammenwerpertanks rijden door het dorp en steken alle huizen die ze passeren in brand.

De Duitsers die de aanval overleven trekken zich verder terug richting de Moerdijkbrug. Bezet Brabant wordt steeds kleiner.

De kranten van 1944

Jan de Wit uit Rosmalen verzamelt kranten uit de oorlog en wij mochten in zijn archief kijken. Wil je de krant van deze dag in 1944 ook nalezen, klik dan hier.