Poolse tanks beuken betonnen muren Moerdijk stuk, Duitse marine in actie

Er is maar één mogelijkheid om dit laatste Duitse bolwerk in Brabant uit te schakelen: dwars door de betonnen muur heen breken. Al zowat een dag zijn Poolse tanks aan het schieten op die metersdikke muur van beton. 2500 pantserdoorborende granaten zijn er nu afgevuurd op de betonnen versperringen.

Op twee plekken beuken de Polen er gaten in. Het gat is uiteindelijk groot genoeg om doorheen te rijden. De eindaanval op Moerdijk begint iets na het middaguur.

Poolse tanks tussen Breda en Moerdijk

Rond middernacht bereiken de Polen de verwoeste Moerdijkbrug. Ook daar zijn weer Duitsers in een bunker die zich verzetten. Op de Steenweg trekken de bevrijders voorzichtig Moerdijk in. Dat staat inmiddels in brand. Overal in het dorp blijven kleine groepjes Duitsers zich verzetten.

De verwoeste Steenweg in Moerdijk

Aan de overkant kijken de Duitsers mee en daar besluit de commandant tot een algehele evacuatie. Ze sturen marineschepen maar die komen al snel onder vuur te liggen. De Kriegsmarine pikt toch nog dertig man op. De rest mislukt. De Duitsers varen terug naar Dordrecht, maar daar krijgen ze de volle laag van de legercommandant: niemand blijft achter. Dus moeten ze hun maten ophalen.

De boten keren terug naar Brabant, de donkere nacht in.

Schelde

In Brabant kennen de Duitsers geen overgave. Dat gebeurt wel in Zeeland. De commandant van de troepen daar heeft zich overgegeven. Vandaag leggen de laatste Duitsers op Walcheren hun wapens neer.

De Slag om de Schelde is voorbij.

De kranten van 1944

Jan de Wit uit Rosmalen verzamelt kranten uit de oorlog en wij mochten in zijn archief kijken. Wil je de krant van deze dag in 1944 ook nalezen, klik dan hier.