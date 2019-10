De week dat de Polen Breda bevrijdden, maar er ook nog hevige gevechten waren

De Polen trekken, onder leiding van generaal Stanislaw Maczek, op 29 oktober Breda binnen. De stad komt grotendeels ongeschonden uit de strijd. Dat is te danken aan de Poolse generaal. Hij houdt zijn mannen voor dat de Bredanaars vrienden zijn en dat er dus voorzichtig met de stad moet worden omgesprongen.

Poolse infanterie trekt Breda in (Dillenburgstraat, Ginneken) | Foto: D.J. Roovers

Polar Bears

Een dag na Breda worden onder meer Etten-Leur en Oudenbosch bevrijd. De Amerikanen weten de Duitsers er te verslaan. Roosendaal wordt op 30 oktober ’44 ook verlost van de bezetter. Daar is het de Britse 49e divisie. Deze militairen staan beter bekend als de Polar Bears.

Waar in bijvoorbeeld Breda en Roosendaal de vlag uit kan, is Welberg nog bezet door de Duitsers. En die geven het West-Brabantse dorp niet zomaar op. De laatste dagen van oktober zijn er hevige gevechten.

De geallieerden slagen erin meerdere West-Brabantse dorpen te bevrijden maar sommige plaatsen zijn (nog) te moeilijk om op de Duitsers te veroveren.

In Brabant wordt deze week uitgebreid stilgestaan bij de bevrijding van en de strijd rond verschillende plaatsen. Een herdenking, tentoonstelling of een evenement rondom de bevrijding bezoeken? Dit zijn onze tips:

Herdenking Bevrijding in Breda

Breda heeft deze week een vol programma als het gaat om de herdenking van de bevrijding.

Zo is er op dinsdag een vrijheidstocht met oud-strijders en historische voertuigen. De karavaan vertrekt om 14.45 uur vanuit Gilze-Rijen. Rond 16.00 uur vertrekt een tweede deel -met lopende militairen en veteranen in jeeps- vanaf de KMA. De twee stromen komen rond 17.00 uur samen op de Grote Markt. De route en het programma van de vrijheidsroute vind je hier.

Generaal Maczek (links), commandant van de Eerste Poolse Pantserdivisie

Granaatweken in Schijndel

De komende weken zie je in cultuurpodium ’t Spectrum in Schijndel de intense voorstelling Granaatweken. Theatergroep Wildeman vertelt het verhaal van Sjaan. Ze moet tegen haar zin in verhuizen. Tijdens het inpakken komen er allerlei herinneringen uit de Tweede Wereldoorlog boven. Vooral van de vijf angstige weken dat ze in een schuilkelder in Schijndel verbleef. Een aantal voorstelling is uitverkocht maar er zijn nog kaartjes voor die van 3, 7 en 10 november.

Wandeling WOII Boshoven in Alphen Chaam

Ook in Alphen-Chaam staan ze uitgebreid stil bij de bevrijding, 75 jaar geleden. Of eigenlijk, ze zijn daar volop in beweging bezig met de komst van de bevrijders. Zaterdag 2 november kan je een begeleide wandeling maken. Tijdens de wandeling vertelt een gids je alles wat er is gebeurd rondom Boshoven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Enkele overblijfselen zijn nog zichtbaar en komen tijdens de wandeling aan bod. De wandeling is gratis en start om 14:00 uur. Verzamelen is bij de kapel nabij Boshoven 8-10, Alphen.