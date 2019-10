Frank Timmermans uit Veldhoven al bijna twee weken vermist

De politie van Veldhoven-Waalre maakte zaterdagmiddag op Facebook de vermissing bekend van Frank Timmermans uit Veldhoven. Hij is al sinds dinsdag 15 oktober niet meer gezien. Hoe oud Frank is, wil de politie niet kwijt. Alleen dat hij meerderjarig is.

De politie laat weten dat de ouders van Frank zich grote zorgen maken en zich afvragen of iemand Frank nog heeft gezien of weet waar hij nu is. Volgens de politiewoordvoerder wordt niet uitgegaan van een misdrijf. Het is niet duidelijk waar in Veldhoven hij voor het laatst is gezien.

Mensen die meer weten over zijn vermissing wordt gevraagd contact op te nemen met de politie door te bellen met 0900-8844.