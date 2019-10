Tonnie kocht een vliegtuig: 'Wat heb ik me nu weer op de nek gehaald?'

Tonnie staat in Veen bekend als de man van de bouwmaterialenzaak die soms in is voor vreemde dingen die buiten zijn comfort zone vallen. Zo kocht hij al eens een legerhelikopter om die voor zijn zaak te stallen als blikvanger. "En nu werd ik gewezen op een vliegtuig dat geveild zou worden."

Mag niet meer vliegen

Het vliegtuig, een DHC 7 uit Canada, stond al een tijdje stof te vangen op Vliegbasis Eindhoven. "De kist werd geleased door Defensie om materieel naar Afghanistan te vervoeren", weet hij te vertellen. "Op een keer raakte hij beschadigd tijdens het taxiën op de baan en is vervolgens niet gerepareerd. En na verloop van tijd was die niet vliegwaardig meer." De Canadese eigenaar haalde de motoren eraf en 'schonk' de kist aan de vliegbasis. Die zette hem in de verkoop.

De kist deed onder meer dienst in Afghanistan (Foto: Tonnie Bouman)

"Mijn dochter naaide me op. Die zei: 'Pa dat is mooi voor de zaak'. Toen kon me niet laten kennen. Ik dacht: ik bied gewoon en dan zien wel wel." Tot zijn stomme verbazing werd zijn bod geaccepteerd.

Geen weg terug

Daar had hij niet op gerekend. Zijn eerste reactie was er een van blijdschap. Maar daarop volgde meteen onrust. "Defensie wilde dat ik hem binnen twee weken zou ophalen. Daar schrok ik een beetje van, want ik had totaal geen idee hoe." Tonnie realiseerde zich dat hij nu niet meer terug kon.

"Die kist moest bij mij komen, maar hij kan niet in zijn geheel de weg op. Het gevaarte van 26 meter lang en een spanwijdte van 24 meter moest uit elkaar gehaald worden." Maar daar had hij ook helemaal geen verstand van. Defensie gaf hem daarom wat meer tijd om alles te regelen. Hij regelde een team om de vleugels van het vliegtuig af te halen zodat de romp en vleugels apart vervoerd kunnen worden.

Woensdag de weg op

Aanstaande woensdag staat de trip gepland. Omdat de vleugeldelen vijf meter breed zijn moeten die 's nachts vervoerd worden. De romp en staart kunnen wel overdag over de weg. "En dan willen we hem zo snel mogelijk in elkaar zetten. Daar verwacht ik een weekje voor nodig te hebben", zegt hij hoopvol. "We hebben nu een beetje verstand van vliegtuig bouwen", lacht hij.

Ze moesten het vliegtuig zelf demonteren. (Foto: Tonnie Bouman)

Het vliegtuig komt straks voor de deur van zijn zaak te staan. "Ik heb hier een mooi grindterrein voor de hoofdingang. Daar past hij mooi op." Maar wat hij er precies mee gaat doen, weet hij nog niet. Eerst maar eens in elkaar zetten en poetsen." Het is wel de bedoeling dat mensen er straks in kunnen. "En ik wil hem zoveel mogelijk in originele staat houden."

Grappig

Maar waarom, vraag je je misschien af. "Het lijkt me gewoon grappig als mensen op de weg rijden, een vliegtuig zien en zich dan afvragen hoe dat ding hier nou weer terechtkomt. En dan hoop ik dat ze komen kijken."